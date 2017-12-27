«Патриоты России» заявят о поддержке Путина

На съезде партии «Патриоты России», который состоится в среду, 27 декабря, делегаты заявят о поддержке главы государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Вопрос о выдвижении лидера страны кандидатом в президенты перед партийцами поставит председатель «Патриотов России» Геннадий Семигин.
Предвыборный съезд партии начнет работу в 11 часов дня в Москве, по адресу Смоленский бульвар, д. 11. Вопрос о поддержке Путина в качестве кандидата в президенты станет на съезде основным.
Действующий президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении баллотироваться в кандидаты президента РФ 6 декабря на праздничном мероприятии по случаю 85-летия Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. Владимир Путин идет на выборы в четвертый раз. Так как он заявил о самовыдвижении, ему необходима поддержка инициативной группы.
Ее собрание состоялось во вторник, 26 декабря, на ВДНХ, напоминает «Национальная служба новостей». В группу вошли несколько вице-спикеров и председателей комитетов Совета Федерации и Госдумы, глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник. Всего в инициативную группу входят 710 человек.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в установленные сроки предоставит необходимые документы в Центризбирком для регистрации на выборах, сообщало RT. По последним данным ЦИКа, баллотироваться на выборах президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года, изъявили желание 23 человека.