Обвиняемым в подготовке теракта в Мелитополе вынесли приговор

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым гражданам Украины, обвиняемым в подготовке взрыва вблизи пункта раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе в 2022 году. Им назначили от 11 до 14 лет лишения свободы, сообщили в суде.
Судебное разбирательство в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова началось в апреле 2023 года. Им предъявлялись обвинения по статьям о покушении на акт международного терроризма и об участии в террористическом сообществе.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Горлову — 14 лет, Голубеву — 12 лет, Жукову — 12 лет, Зуеву — 11 лет, Петрову — 14 лет лишения свободы», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.
Следствие установило, что в конце февраля 2022 года обвиняемые вошли в состав организованной группы и не позднее 6 апреля того же года определили местонахождение пунктов раздачи гумпомощи и базирования российских военных в Мелитополе. В обвинительном заключении отмечается, что подсудимые разместили взрывное устройство в автомобиле и хотели привести его в действие в момент скопления людей у пункта раздачи помощи. Взрывчатые вещества злоумышленники хранили в специально оборудованных тайниках. Реализовать свой замысел они не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ России.
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