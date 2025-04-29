Обвиняемым в подготовке теракта в Мелитополе вынесли приговор

Суд назначил до 14 лет тюрьмы обвиняемым в подготовке теракта в Мелитополе
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Четырем обвиняемым в подготовке теракта назначили от 11 до 14 лет лишения свободы
Четырем обвиняемым в подготовке теракта назначили от 11 до 14 лет лишения свободы Фото:

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым гражданам Украины, обвиняемым в подготовке взрыва вблизи пункта раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе в 2022 году. Им назначили от 11 до 14 лет лишения свободы, сообщили в суде. 

Судебное разбирательство в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова началось в апреле 2023 года. Им предъявлялись обвинения по статьям о покушении на акт международного терроризма и об участии в террористическом сообществе.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Горлову — 14 лет, Голубеву — 12 лет, Жукову — 12 лет, Зуеву — 11 лет, Петрову — 14 лет лишения свободы», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. 

Следствие установило, что в конце февраля 2022 года обвиняемые вошли в состав организованной группы и не позднее 6 апреля того же года определили местонахождение пунктов раздачи гумпомощи и базирования российских военных в Мелитополе. В обвинительном заключении отмечается, что подсудимые разместили взрывное устройство в автомобиле и хотели привести его в действие в момент скопления людей у пункта раздачи помощи. Взрывчатые вещества злоумышленники хранили в специально оборудованных тайниках. Реализовать свой замысел они не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ России. 

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Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым гражданам Украины, обвиняемым в подготовке взрыва вблизи пункта раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе в 2022 году. Им назначили от 11 до 14 лет лишения свободы, сообщили в суде.  Судебное разбирательство в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова началось в апреле 2023 года. Им предъявлялись обвинения по статьям о покушении на акт международного терроризма и об участии в террористическом сообществе. «По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Горлову — 14 лет, Голубеву — 12 лет, Жукову — 12 лет, Зуеву — 11 лет, Петрову — 14 лет лишения свободы», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.  Следствие установило, что в конце февраля 2022 года обвиняемые вошли в состав организованной группы и не позднее 6 апреля того же года определили местонахождение пунктов раздачи гумпомощи и базирования российских военных в Мелитополе. В обвинительном заключении отмечается, что подсудимые разместили взрывное устройство в автомобиле и хотели привести его в действие в момент скопления людей у пункта раздачи помощи. Взрывчатые вещества злоумышленники хранили в специально оборудованных тайниках. Реализовать свой замысел они не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ России. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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