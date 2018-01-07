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08 января 2018
07 января 2018
19:25  07 января 2018 1

Победительница «Евровидения» умерла от рака

Певица рано начала карьеру и стала победительницей «Евровидения»ФОТО: Wikimedia Commons

Известная певица Франс Галль скончалась утром в воскресенье, 7 января, во Франции. Причиной смерти победительницы «Евровидения» 1965 года стало онкологическое заболевание.

Певица, которой было 70 лет, умерла в результате осложнений с инфекцией, вызванной раком молочной железы, сообщает РБК. Онкологию у Галль диагностировали еще в 1993 году, а два последних года она сражалась с рецидивом заболевания. В декабре после ухудшения самочувствия женщина была госпитализирована.

Свою эстрадную карьеру исполнительница, настоящее имя которой Изабель Женевьев Мари Анн Галль, начала еще будучи несовершеннолетней, уточняет РИА «Новости». В 1965 году с песней Poupee de cire, poupee de son она победила на конкурсе «Евровидение». Певица записала десятки синглов и альбомов, была удостоена ордена Почетного легиона.

Феликс Сорокин
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