14:36 16 января 2018 6

Татьяна Голикова считает, что платить надо за эффективность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о необходимости четко выстроить зависимость выплат чиновникам от эффективности их работы. Об этом она сказала, выступая 16 января на Гайдаровском форуме в Москве.

«Мы знаем, что министерство финансов сейчас работает над этой темой. Нам кажется, что необходимо менять структуру денежного содержания посредством увеличения в его составе доли гарантированных выплат и установления четкой взаимосвязи стимулирующих выплат с показателями эффективности», — цитирует Голикову RNS. Глава Счетной палаты указала, что это сделало бы государственную службу более привлекательной.

Гайдаровский форум, который называют русским Давосом, стартовал в Москве 16 января. Президент России Владимир Путин в приветственном слове выразил надежду, что рожденные на этой площадке новые идеи найдут свое отражение в жизни, отмечает «Национальная служба новостей». «Умение и профессионализм, способность быстро осваивать прорывные технологии становятся все более важным, решающим фактором лидерства и конкурентоспособности компаний и стран», — цитирует российского лидера «Федеральное агентство новостей».