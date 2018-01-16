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16 января 2018
Главные новости Москвы
14:36  16 января 2018 6

Зарплату чиновников призвали связать с их эффективностью

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, голикова татьяна
Татьяна Голикова считает, что платить надо за эффективностьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о необходимости четко выстроить зависимость выплат чиновникам от эффективности их работы. Об этом она сказала, выступая 16 января на Гайдаровском форуме в Москве.

«Мы знаем, что министерство финансов сейчас работает над этой темой. Нам кажется, что необходимо менять структуру денежного содержания посредством увеличения в его составе доли гарантированных выплат и установления четкой взаимосвязи стимулирующих выплат с показателями эффективности», — цитирует Голикову RNS. Глава Счетной палаты указала, что это сделало бы государственную службу более привлекательной.

Гайдаровский форум, который называют русским Давосом, стартовал в Москве 16 января. Президент России Владимир Путин в приветственном слове выразил надежду, что рожденные на этой площадке новые идеи найдут свое отражение в жизни, отмечает «Национальная служба новостей». «Умение и профессионализм, способность быстро осваивать прорывные технологии становятся все более важным, решающим фактором лидерства и конкурентоспособности компаний и стран», — цитирует российского лидера «Федеральное агентство новостей».

Рита Теркина
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