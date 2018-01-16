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17 января 2018
16 января 2018
22:13  16 января 2018 0

Рада отказалась признать ДНР и ЛНР террористами

Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев. Украина, революция, верховная рада, украина
Для принятия законопроекта не хватило парламентских голосовФото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Киев не признал Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. В Верховной Раде не хватило голосов, чтобы поправки к закону о реинтеграции Донбасса вступили в силу.

Согласно законопроекту, Россия признается оккупантом, а власти ДНР и ЛНР — оккупационными администрациями. Также вся власть должна перейти от МВД к военным. Но «за» высказались всего 76 из 340 депутатов, сообщает телеканал 360.

Голосование не прошло мирно. Украинские националисты требовали принять поправки в их самом жестком виде. В ходе митинга у здания украинского парламента были сожжены российский флаг и портрет президента РФ Владимира Путина.

Иван Антонов
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