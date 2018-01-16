Рада отказалась признать ДНР и ЛНР террористами

22:13 16 января 2018 0

Для принятия законопроекта не хватило парламентских голосов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Киев не признал Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. В Верховной Раде не хватило голосов, чтобы поправки к закону о реинтеграции Донбасса вступили в силу.

Согласно законопроекту, Россия признается оккупантом, а власти ДНР и ЛНР — оккупационными администрациями. Также вся власть должна перейти от МВД к военным. Но «за» высказались всего 76 из 340 депутатов, сообщает телеканал 360.

Голосование не прошло мирно. Украинские националисты требовали принять поправки в их самом жестком виде. В ходе митинга у здания украинского парламента были сожжены российский флаг и портрет президента РФ Владимира Путина.