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16 января 2018
Главные новости Москвы
16:23  16 января 2018 1

Киевские националисты сожгли российский флаг и портреты Путина. ВИДЕО

День народного единства. Москва, стадион, сцена, триколор, российский флаг, флаг россии, лужники
На видео не попали самые провокационные кадрыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Перед зданием Верховной Рады в Киеве сожгли российский флаг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Семен Семенченко.

Беспорядки устроили активисты движения «Освобождение» (его возглавляет сам Семенченко). По его заявлению, был сожжен флаг «страны-агрессора», а также портреты президента РФ Владимира Путина и его «агентов на Украине».

В результате столкновений с полицией, которая пыталась прервать акцию протеста, пострадал один правоохранитель. Один участник акции задержан за нарушение общественного порядка, пишет «Лента.ру» со ссылкой на киевскую полицию.

На представленных в Сети видеозаписях не видно российского флага или портрета главы РФ, запечатлено только столкновение с полицией.

Иван Антонов
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