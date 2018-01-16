Перед зданием Верховной Рады в Киеве сожгли российский флаг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Семен Семенченко.
Беспорядки устроили активисты движения «Освобождение» (его возглавляет сам Семенченко). По его заявлению, был сожжен флаг «страны-агрессора», а также портреты президента РФ Владимира Путина и его «агентов на Украине».
В результате столкновений с полицией, которая пыталась прервать акцию протеста, пострадал один правоохранитель. Один участник акции задержан за нарушение общественного порядка, пишет «Лента.ру» со ссылкой на киевскую полицию.
На представленных в Сети видеозаписях не видно российского флага или портрета главы РФ, запечатлено только столкновение с полицией.