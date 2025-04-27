Освобождение Курской области от ВСУ и раскрытие информации о зарубежных счетах Украины могут стать важными факторами для прекращения огня. Так считает депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
«Тот факт, что Россия вернула контроль над Курской областью, станет значительным событием на пути к прекращению огня», — заявил Судзуки. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что если информация о так называемых «странах налогового убежища», где хранятся средства, предоставленные Украине в качестве финансовой помощи от США, станет публичной, то это может существенно повлиять на прекращение огня.
Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщал о завершении операции по освобождению территории Курской области от подразделений украинской армии, в ходе которой российским военным оказывали содействие представители КНДР. Эксперты отмечают, что восстановление контроля над регионом позволит создать буферные зоны на границе и снизить риски использования высокоточного оружия, поставляемого Украине странами НАТО.
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