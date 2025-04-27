Лавров: Россия продолжит атаковать объекты ВСУ

Российские войска продолжат наносить удары по объектам, которые используются ВСУ и иностранными наемниками. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.
«Будем продолжать удары по объектам, которые используются ВСУ или иностранными наемниками, а также европейскими инструкторами, которые помогают в нанесении ударов по российским гражданским объектам», — сказал Лавров. Он также подчеркнул, что целью российских войск в Киеве были не гражданские, а исключительно военные объекты. «Минобороны России и командиры на местах имеют право атаковать цели, которые используются украинскими войсками... Мы атакуем только те объекты, которые используются военными», — отметил он.
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