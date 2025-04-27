Лавров: Россия продолжит атаковать объекты ВСУ

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Лавров: Россия бьет только по военным объектам на Украине
Лавров: Россия бьет только по военным объектам на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продолжат наносить удары по объектам, которые используются ВСУ и иностранными наемниками. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

«Будем продолжать удары по объектам, которые используются ВСУ или иностранными наемниками, а также европейскими инструкторами, которые помогают в нанесении ударов по российским гражданским объектам», — сказал Лавров. Он также подчеркнул, что целью российских войск в Киеве были не гражданские, а исключительно военные объекты. «Минобороны России и командиры на местах имеют право атаковать цели, которые используются украинскими войсками... Мы атакуем только те объекты, которые используются военными», — отметил он. 

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Российские войска продолжат наносить удары по объектам, которые используются ВСУ и иностранными наемниками. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS. «Будем продолжать удары по объектам, которые используются ВСУ или иностранными наемниками, а также европейскими инструкторами, которые помогают в нанесении ударов по российским гражданским объектам», — сказал Лавров. Он также подчеркнул, что целью российских войск в Киеве были не гражданские, а исключительно военные объекты. «Минобороны России и командиры на местах имеют право атаковать цели, которые используются украинскими войсками... Мы атакуем только те объекты, которые используются военными», — отметил он. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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