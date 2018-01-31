{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
16:25  31 января 2018 1

В Кремле высказались о «драке за Сталина» между Сванидзе и Шевченко

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента довольно иронично отреагировал на инцидентФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал свое отношение к драке журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Он иронично назвал их «мастодонтами», которые не справились со своими эмоциями.

Журналисты задали Пескову вопрос: «Не будет ли каких-то санкций к дебоширам, ведь оба они члены Совета по правам человека при президенте?», пишет «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь ответил в шутливом тоне.

«Вот видите, какие мастодонты не могут совладать с эмоциями, обсуждая эту тему! Не могут держать себя в руках! А вы еще критикуете наше министерство культуры за то, что они отменили прокатное удостоверение у фильма „Смерть Сталина“», — цитирует Пескова «Национальная служба новостей». Песков добавил, что не знает, будут ли вынесены им какие-либо замечания, как членам президентского Совета по правам человека (СПЧ).

Сванидзе и Шевченко не смогли интеллигентно разрешить разногласия в отношении к личности Сталина. В результате спор в студии радио перерос сначала в банальную перепалку, а затем и в потасовку. Глава СПЧ Михаил Федотов принес извинения за драку. Он отметил, что при необходимости их конфликт может рассмотреть действующая в СПЧ комиссия по этике.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров