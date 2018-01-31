В Кремле высказались о «драке за Сталина» между Сванидзе и Шевченко

16:25 31 января 2018 1

Пресс-секретарь президента довольно иронично отреагировал на инцидент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал свое отношение к драке журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Он иронично назвал их «мастодонтами», которые не справились со своими эмоциями.

Журналисты задали Пескову вопрос: «Не будет ли каких-то санкций к дебоширам, ведь оба они члены Совета по правам человека при президенте?», пишет «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь ответил в шутливом тоне.

«Вот видите, какие мастодонты не могут совладать с эмоциями, обсуждая эту тему! Не могут держать себя в руках! А вы еще критикуете наше министерство культуры за то, что они отменили прокатное удостоверение у фильма „Смерть Сталина“», — цитирует Пескова «Национальная служба новостей». Песков добавил, что не знает, будут ли вынесены им какие-либо замечания, как членам президентского Совета по правам человека (СПЧ).

Сванидзе и Шевченко не смогли интеллигентно разрешить разногласия в отношении к личности Сталина. В результате спор в студии радио перерос сначала в банальную перепалку, а затем и в потасовку. Глава СПЧ Михаил Федотов принес извинения за драку. Он отметил, что при необходимости их конфликт может рассмотреть действующая в СПЧ комиссия по этике.