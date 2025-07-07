Актер Игорь Верник попал в аварию, спектакль с его участием отменили

Народный артист России Игорь Верник попал в ДТП. Актер получил травмы, которые не позволяют ему выйти на сцену в ближайшее время. Об этом сообщает театральное агентство «АРТ-ПАРТНЕР XXI».
«Уважаемые зрители! В связи с болезнью народного артиста РФ Игоря Верника, вызванной дорожно-транспортным происшествием, спектакль „Торговцы резиной“, переносится», — говорится в официальной группе театра ВКонтакте. Спектакль «Торговцы резиной» должен был состояться 7 июля на сцене Театра Эстрады. Организаторы сообщили, что постановка перенесена на 13 октября 2025 года. Новое место проведения — сцена Театра Терезы Дуровой.
Зрителям, которые приобрели билеты на отмененный спектакль, необходимо до 21 июля направить письмо на электронную почту bilet@artpartner.ru. В письме нужно приложить приобретенные билеты, чтобы была видна их номинальная стоимость. При обмене билетов не требуется предоставлять паспортные данные. Театр Терезы Дуровой не участвует в пилотном проекте Департамента культуры Москвы, поэтому вход по документам не осуществляется.
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