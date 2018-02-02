В Москве полыхает православный храм

05:28 02 февраля 2018 0

Спасателям удалось локализовать пожар Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На юго-западе Москвы загорелось здание православного храма. В настоящий момент экстренные службы борются с пожаром.

Возгорание произошло в районе Южного Бутово, в храме священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Как сообщает РБК, в здании загорелись кровля, утеплитель и деревянные покрытия. По данным МЧС, площадь пожара составляет 20 кв.метров, обстоятельства происшествия выясняются.

Двумя днями ранее, как напоминает РИА «Новости», в Крыму произошел пожар в Свято-Успенском Бахчисарайском мужском монастыре. Сам храм почти не пострадал: основной урон был нанесен примыкающим строениям, особенно кельям, кухне и котельной. Главной потерей в монастыре назвали уничтожение ряда бисерных панно: изделия ручной работы восстановлению больше не подлежат.