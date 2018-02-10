В Израиле разбился военный самолет

По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал
На севере Израиля разбился военный самолет. ВВС страны уже подтвердили крушение судна.
По предварительным данным, экипаж истребителя F-16 успел благополучно катапультироваться. «Могу подтвердить, что самолёт упал на севере Израиля. Информации о пострадавших к нам не поступало», — цитирует RT заявление представителя израильской армии.
Ранее израильтяне нанесли удар по иранскому контрольному пункту. Поводом стал беспилотник, который вторгся в воздушное пространство Израиля из Сирии и вел наблюдение, уточняет Nation News. После этого сирийские ПВО выпустили несколько зенитных ракет по израильским самолётам.