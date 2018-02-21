22:51 21 февраля 2018 2

Вика Цыганова спела для курганцев и поговорила с волонтерами Зауралья Фото: Вика Цыганова, Instagram

Звезда шансона Вика Цыганова провела в Кургане концерт и встретилась с местными волонтерами. Оказалось, что в свое время в Зауралье в ссылке жила бабушка певицы.

«Об этом не знали даже собственные бабушкины дети. Боялись», — цитирует певицу издание oblast45.ru. Сама же Цыганова впервые побывала в столице региона в возрасте пяти лет. Добиралась семья железной дорогой. В пути будущая звезда пела песни пассажирам плацкартного вагона, а ее «гонораром» были конфеты.

Также певица, которая является доверенным лицом Владимира Путина, пообщалась с членами добровольческих организаций Зауралья. «Человек должен отдавать, только тогда он получает. Волонтерское движение поддерживаю всей душой, и меня всегда переполняет радость, когда я отдаю», — сказала Цыганова. До этого она провела аналогичную встречу с волонтерами Тюмени.

Затем певица отправилась с концертом в Екатеринбург, о чем она написала в своем Instagram. Как уже сообщало «URA.RU», в декабре 2017 года Вика Цыганова также приезжала на Средний Урал, чтобы принять участие в финале благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой».