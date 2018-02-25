СМИ: МОК вынес решение по российскому флагу на закрытии Олимпиады

05:15 25 февраля 2018 0

Церемония закрытия Олимпиады пройдет без российского флага Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским спортсменам не позволят пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане. В то же время по завершению Игр членство Олимпийского комитета России будет восстановлено.

Такое решение, по данным портала Inside the games, было принято в пятницу, 23 февраля, однако этот вопрос будет обсуждаться еще, когда продолжится 132 сессия Международного олимпийского комитета, поэтому вердикт может «подвергнуться поздним изменениям».

Ранее, как напоминает Nation News, на фоне допинг-скандала МОК запретил использование российского флага на Олимпиаде 2018 года. Спортсмены из России выступают под нейтральным флагом.