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25 февраля 2018
24 февраля 2018
05:15  25 февраля 2018 0

СМИ: МОК вынес решение по российскому флагу на закрытии Олимпиады

Чемпионат России 2015-2016: ФК
Церемония закрытия Олимпиады пройдет без российского флагаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российским спортсменам не позволят пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане. В то же время по завершению Игр членство Олимпийского комитета России будет восстановлено.

Такое решение, по данным портала Inside the games, было принято в пятницу, 23 февраля, однако этот вопрос будет обсуждаться еще, когда продолжится 132 сессия Международного олимпийского комитета, поэтому вердикт может «подвергнуться поздним изменениям».

Ранее, как напоминает Nation News, на фоне допинг-скандала МОК запретил использование российского флага на Олимпиаде 2018 года. Спортсмены из России выступают под нейтральным флагом.

Сергей Демин
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