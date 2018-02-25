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25 февраля 2018
24 февраля 2018
07:40  25 февраля 2018 0

В МОК сделали заявление о российской допинг-системе на Олимпиаде

Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки лекарства
Из-за допинга российских спортсменов лишили своего флагаФото: Pixabay.com
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала, что на Олимпиаде-2018 в Южной Корее россияне нарушали допинг-правила не систематически, а выявленные случаи употребления запрещенных препаратов не показывают наличия допинговой системы.

Глава комиссии МОК по работе со спортсменами-олимпийцами из России на Олимпиаде Николь Хоеверц напомнила, что антидопинговое нарушение допустил керлингист Александр Крушельницкий, пишет RT. Спортсмен не стал оспаривать результаты, и медали были возвращены. Аналогично на допинге попалась бобслеистка Надежда Сергеева. Она не стала требовать вскрытия пробы Б и покинула олимпийскую деревню.

«Комиссия признала эти случаи не систематическими и не показывающими наличие допинговой системы», — сказала Хоеверц.

Ранее МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за допинг-скандала. Страну заподозрили в создании масштабной системы по подмене проб спортсменов. В итоге «чистым» атлетам разрешили участвовать в Играх только в качестве нейтральных спортсменов и без российского флага. Была надежда, что участникам разрешат пройти с национальным триколором во время закрытия Олимпиады, но СМИ сообщили, что в МОК отказались от этой идеи.

Виктор Дорофеев
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