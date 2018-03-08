Согласно решению Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ), в Свердловской области наряду создана еще одна — четвертая по счету — епархия. Серовская епархия, вместе с Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагильской, структурно будет входить в состав Екатеринбургской митрополии.
«Серовская епархия будет выделена из состава Нижнетагильской епархии — образована в административных границах городских округов Свердловской области: Верхотурского, Волчанского, Гаринского, Серовского, Сосьвинского, Североуральского, Ивдельского, Краснотурьинск, Карпинск, Нижнетуринского, Новолялинского, Пелым, — сообщила пресс-служба митрополии. — Правящий архиерей Серовской епархии будет иметь титул «Серовский и Краснотурьинский». Глава Нижнетагильской епархии — титул «Нижнетагильский и Невьянский».
По информации РПЦ, епископом Серовским и Краснотурьинским будет поставлен игумен Алексий (Орлов) — ныне он является клириком Нижнетагильской епархии. Указ о его назначении канцелярия патриарха Московского и Всея Руси Кирилла подготовит дополнительно. Решения были приняты на основании рапорта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, передает «Патриархия.ру»
Отметим, заседание Священного Синода РПЦ ппрошло накануне в Свято-Даниловом монастыре в Москве и стало первым в 2018 году.