«Победа» обещает своим пассажирам мультимедийные развлечения и Интернет

08:23 08 марта 2018 0

Системой развлечений обеспечат 30 самолетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Победа» обеспечит своих пассажиров мультимедийными развлечениями и Интернетом. На сайте госзакупок объявлен тендер на поставку оборудования и программного обеспечения для доступа к системе развлечений на борту самолетов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы сайта госзакупок. Стоимость контракта — около 610 млн рублей.

Системой развлечений обеспечат 30 самолетов Boeing 737-800. Причем сейчас парк авиакомпании насчитывает всего 17 судов; еще 13 планируется докупить к концу следующего года.

«Победа» готова потратить по 20 млн рублей на оборудование для одного самолета и 350 тысяч рублей на программное обеспечение. Стоимость мультимедиа-контента (10 фильмов на русском языке и хотя бы один на английском, игры, музыка и видеоклипы) для одного пассажира обойдется в 100 рублей, доступ в Интернет — не более 200 рублей на одного пользователя, пишет «Коммерсант». За отдельную плату будет доступен wi-fi.