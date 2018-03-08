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08 марта 2018
07 марта 2018
08:23  08 марта 2018 0

«Победа» обещает своим пассажирам мультимедийные развлечения и Интернет

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
Системой развлечений обеспечат 30 самолетовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Победа» обеспечит своих пассажиров мультимедийными развлечениями и Интернетом. На сайте госзакупок объявлен тендер на поставку оборудования и программного обеспечения для доступа к системе развлечений на борту самолетов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы сайта госзакупок. Стоимость контракта — около 610 млн рублей.

Системой развлечений обеспечат 30 самолетов Boeing 737-800. Причем сейчас парк авиакомпании насчитывает всего 17 судов; еще 13 планируется докупить к концу следующего года.

«Победа» готова потратить по 20 млн рублей на оборудование для одного самолета и 350 тысяч рублей на программное обеспечение. Стоимость мультимедиа-контента (10 фильмов на русском языке и хотя бы один на английском, игры, музыка и видеоклипы) для одного пассажира обойдется в 100 рублей, доступ в Интернет — не более 200 рублей на одного пользователя, пишет «Коммерсант». За отдельную плату будет доступен wi-fi.

Наталья Щербакова
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