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15 марта 2018
21:39  15 марта 2018 0

На крыше элитного дома в Киеве нашли туфли Саакашвили. «Из Карлсона в Золушку». ФОТО

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Политик мог потерять обувь, убегая от полицииФото: depositphotos.com © URA.RU

Украинская телеведущая Светлана Вольнова заявила, что нашла на крыше своего дома обувь опального политика Михаила Саакашвили. Доказательства светская львица представила в Facebook.

Вольнова рассказала, что обнаружила мужские ботинки 45-го размера, дорогие, но сильно поношенные. Сопоставив факты, она решила, что обувь принадлежит экс-губернатору Одесской области, ее бывшему соседу, Михаилу Саакашвили. По мнению журналистки, эксцентричный политик обронил туфли, убегая от полиции. Речь идет о случае 5 декабря декабре 2017, когда Саакашвили забрался на крышу своего дома и грозил спрыгнуть вниз, если полиция не прекратит обыски у него в квартире. Его задержали и депортировали из страны.

Журналистка дала характеристику хозяину английских лоферов: «Удлиненный носок говорит о непомерном тщеславии и жажде признания. А также о том, что он любит покорять женские сердца пачками. Сбитые носки показывают некую неуверенность в собственных силах, а также определенную боязнь собственных начинаний», — заявила Вольнова и спросила у подписчиков, что же ей делать с находкой.

Пост вызвал бурный отклик «Наклевывается интересный сюжет про Карлсона, который так и не успел превратиться в Золушку», «Сдайте в музей грузинской оппозиции», «Это же президентский стиль! После дырявых носков гаранта уже сложно удивить», — иронизируют пользователи. Как ранее писало «URA.RU», Саакашвили после инцидента на крыше стал героем мемов про Карлсона.

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Обувь дорогая, но изрядно потертая ФОТО: Светлана Вольнова, Facebook

Наталья Михалева
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