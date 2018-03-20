Дуров ответил на угрозу Роскомнадзора заблокировать Telegram

23:21 20 марта 2018 0

Павел Дуров заявил о намерении отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни Фото: Павел Дуров / Instagram

Угрозы заблокировать Telegram на территории России не принесут результатов. Об этом в Twitter написал основатель мессенджера Павел Дуров, комментируя требование Роскомнадзора предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные своих пользователей, не принесут результата. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни», — заявил Дуров.

Ранее, напомним, Верховный суд России отклонил иск руководства Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ России, который обязывает мессенджер предоставить ведомству ключи для расшифровки сообщений. На этом основании Роскомнадзор дал две недели для исполнения этого решения. В противном случае операторам связи поручат ограничить доступ к ресурсам компании.