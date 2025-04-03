США отключили спутник, через который «Радио Свобода»* вещало на Россию

Правительство США прекратило трансляцию программ «Радио Свобода» (признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией) на территорию России через один из спутников. Об этом заявил генеральный директор медиакомпании Стивен Капус.
«Мы пришли сегодня на работу и увидели, что спутниковые услуги, которые охватывают Россию, были отключены агентством США по глобальным медиа (USAGM)», — сообщил Капус в комментарии для Agence France-Presse. Контракты на трансляцию также расторгнуты.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился ликвидировать Агентство Штатов по глобальным медиа (USAGM), которое контролировало, в том числе радиостанцию «Радио Свободы». СМИ приостановило свою деятельность, а сотрудники были отправлены в отпуск. В Кремле заявили, что это СМИ вряд ли их можно отнести к категории популярных и востребованных в РФ
*Радио Свободы — признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией
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