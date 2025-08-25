Сын Кадырова награжден новой медалью за защиту Чеченской Республики

Сын главы Чечни Адам Кадыров получил медаль «Защитник Чеченской республики». Об этом сообщил его отец Рамзан Кадыров. Награждение состоялось на церемонии в рамках II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений.
«Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по ЧР Аслана Ирасханова медаль „Защитнику ЧР“», — написал Кадыров-старший в своем telegram-канале. Подробности о заслугах, за которые присуждена медаль, не раскрываются. В сообщении уточняется, что его сын помимо того, что занимает должность секретаря совета безопасности республики, также курирует Российский университет спецназа.
Ранее члены семьи Кадыровых уже неоднократно удостаивались различных наград: в мае 2025 года Адам Кадыров получил две медали, а его бабушка Аймани Кадырова была отмечена орденом «За служение религии Ислам» I степени и орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени за вклад в развитие военного сотрудничества и поддержку спецоперации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.