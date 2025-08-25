Сын Кадырова награжден новой медалью за защиту Чеченской Республики

Адам Кадыров получил медаль из рук министра внутренних дел по ЧР Аслана Ирасханова
Адам Кадыров получил медаль из рук министра внутренних дел по ЧР Аслана Ирасханова Фото:

Сын главы Чечни Адам Кадыров получил медаль «Защитник Чеченской республики». Об этом сообщил его отец Рамзан Кадыров. Награждение состоялось на церемонии в рамках II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений.

«Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по ЧР Аслана Ирасханова медаль „Защитнику ЧР“», — написал Кадыров-старший в своем telegram-канале. Подробности о заслугах, за которые присуждена медаль, не раскрываются. В сообщении уточняется, что его сын помимо того, что занимает должность секретаря совета безопасности республики, также курирует Российский университет спецназа.

Ранее члены семьи Кадыровых уже неоднократно удостаивались различных наград: в мае 2025 года Адам Кадыров получил две медали, а его бабушка Аймани Кадырова была отмечена орденом «За служение религии Ислам» I степени и орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени за вклад в развитие военного сотрудничества и поддержку спецоперации.

