В Крыму резко осудили высказывания Владимира Зеленского, в которых он вновь назвал полуостров, а также Донецк и Луганск, украинскими территориями. Риторика украинского лидера не согласуется с нормами морали. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
«Циничное заявление Зеленского не согласуется ни с одними нормами морали», — сказала Ковитиди РИА Новости. По ее словам, крымчане, включая этнических украинцев, не нуждаются в освобождении и не просят Зеленского вмешиваться в их жизнь.
Ковитиди подчеркнула, что киевские власти на протяжении последних лет неоднократно предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию на полуострове. Речь идет о провокациях, диверсиях, террористических актах, обстрелах и экономических блокадах. Она отметила, что благодаря помощи и системной поддержке России Крым смог преодолеть все трудности и сохранить стабильность. Мирная жизнь и уверенность в завтрашнем дне стали возможны именно благодаря российскому руководству и лично президенту Владимиру Путину.
Ковитиди пояснила, что в Крыму все народы живут в согласии и взаимном уважении, чего, по ее мнению, нельзя сказать об Украине. Она обратила внимание на ситуацию внутри самой Украины, где наблюдается недовольство действиями властей. Многие украинцы открыто выражают негативное отношение к территориальным центрам комплектования (аналогам военкоматов) и обвиняют руководство страны в уничтожении собственного народа.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведения референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. В Севастополе аналогичное решение поддержали более 95% избирателей. Российские власти неоднократно подчеркивали, что процесс прошел в полном соответствии с международным правом. Несмотря на итоги референдума, Украина продолжает считать Крым временно оккупированной территорией. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были включены в состав Российской Федерации.
