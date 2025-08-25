Союзник России поздравил Зеленского и получил ответную благодарность

Мирзиеев поздравил Зеленского с Днем независимости Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мирзиеев подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества между Киевом и Ташкентом
Мирзиеев подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества между Киевом и Ташкентом Фото:

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского и народ Украины с Днем независимости. В ответ украинский лидер поблагодарил Мирзиеева за гуманитарную помощь и поддержку территориальной целостности Украины.

В поздравлении Мирзиеев подчеркнул традиционные дружественные отношения между странами и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между Киевом и Ташкентом. В ответ на это Зеленский поблагодарил узбекского коллегу за помощь. «Ценю Вашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и гуманитарные инициативы по организации отдыха украинских детей в Узбекистане», — отметил президент Украины. Его слова приводит «Лента.ру».

Ранее украинский народ с Днем Независимости поздравил также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул готовность страны к конструктивному диалогу и выразил надежду на преодоление Украиной нынешних трудностей. Лукашенко также отметил крепкие связи между народами двух стран. Он также предложил провести возможные мирные переговоры между Россией и Украиной в Минске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского и народ Украины с Днем независимости. В ответ украинский лидер поблагодарил Мирзиеева за гуманитарную помощь и поддержку территориальной целостности Украины. В поздравлении Мирзиеев подчеркнул традиционные дружественные отношения между странами и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между Киевом и Ташкентом. В ответ на это Зеленский поблагодарил узбекского коллегу за помощь. «Ценю Вашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и гуманитарные инициативы по организации отдыха украинских детей в Узбекистане», — отметил президент Украины. Его слова приводит «Лента.ру». Ранее украинский народ с Днем Независимости поздравил также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул готовность страны к конструктивному диалогу и выразил надежду на преодоление Украиной нынешних трудностей. Лукашенко также отметил крепкие связи между народами двух стран. Он также предложил провести возможные мирные переговоры между Россией и Украиной в Минске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...