Союзник России поздравил Зеленского и получил ответную благодарность

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского и народ Украины с Днем независимости. В ответ украинский лидер поблагодарил Мирзиеева за гуманитарную помощь и поддержку территориальной целостности Украины.
В поздравлении Мирзиеев подчеркнул традиционные дружественные отношения между странами и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между Киевом и Ташкентом. В ответ на это Зеленский поблагодарил узбекского коллегу за помощь. «Ценю Вашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и гуманитарные инициативы по организации отдыха украинских детей в Узбекистане», — отметил президент Украины. Его слова приводит «Лента.ру».
Ранее украинский народ с Днем Независимости поздравил также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул готовность страны к конструктивному диалогу и выразил надежду на преодоление Украиной нынешних трудностей. Лукашенко также отметил крепкие связи между народами двух стран. Он также предложил провести возможные мирные переговоры между Россией и Украиной в Минске.
