Зеленский обратится к США из-за Путина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече украинской и американской делегаций для обсуждения возможных переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Об этом сам глава Украины заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

«В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина». Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Президент также уточнил, что в ближайшее время состоится встреча с одним из советников по национальной безопасности США Китом Келлогом для развития координации позиций. В офисе президента подчеркивают, что консультации направлены на поиск путей мирного урегулирования конфликта и согласование позиций с ключевыми партнерами Украины.

