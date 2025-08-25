Зеленский обратится к США из-за Путина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече украинской и американской делегаций для обсуждения возможных переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Об этом сам глава Украины заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.
«В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина». Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Президент также уточнил, что в ближайшее время состоится встреча с одним из советников по национальной безопасности США Китом Келлогом для развития координации позиций. В офисе президента подчеркивают, что консультации направлены на поиск путей мирного урегулирования конфликта и согласование позиций с ключевыми партнерами Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.