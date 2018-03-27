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27 марта 2018
19:42  27 марта 2018 0

Топ-менеджер «Лукойла» подарил часть компании жене

Визит Комаровой. Лангепас, лукойл
Стоимость презента порядка 110 миллионов рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Старший вице-президент «Лукойла» Азат Шамсуаров подарил своей жене Гульнаре часть своего пакета акций компании. Презент оценивается примерно в 110 миллионов рублей.

Всего Шамсуаров передал супруге 28370 акций, сообщают «Известия». При этом его собственная доля в «Лукойле» сократилась более чем на треть: с 0,0098 до 0,0065%. Отмечается, что договор дарения был подписан 22 марта.

Азат Шамсуаров работает старшим вице-президентом компании уже пять лет. При этом медийную известность за эти годы он приобрел больше за счет выходок своего сына, который устраивает нелегальные гонки в Москве и периодически попадается на нарушении ПДД.

Игорь Чукреев
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