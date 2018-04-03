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03 апреля 2018
19:36  03 апреля 2018 2

Водителей будут лишать прав за 0,3 грамма спирта в крови

Байки таксиста. Екатеринбург, водитель, шофер
Подписан закон, уточняющий административную ответственность за пьянство за рулемФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал 3 апреля закон о внесении изменений в статью 12.8 КоАП РФ, согласно которому вводится ответственность водителей за вождение в пьяном виде в случае обнаружения 0,3 грамма алкоголя на один литр их крови. Данный документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным изменениям, в указанной статье КоАП появляется формулировка, касающаяся обнаружения «абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови». Новый закон вступает в силу через 90 дней после его опубликования.

По информации Life, закон не меняет ранее утвержденное значение для определения факта алкогольного опьянения при выдохе 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр воздуха. Наказание также остается прежним — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет

Виктор Жуков
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