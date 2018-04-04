Бывший американский военный убил русскую жену и покончил с собой

Бывший офицер признавался, что однажды распрощается с жизнью
В итальянской провинции Виченца офицер в отставке вооруженных сил США Джоэл Кинсер убил свою жену Лейлу, предположительно уроженку России, а затем покончил жизнь самоубийством. Тела нашли в доме, где жила семья.
На месте происшествия мужчина оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения за содеянное, передает argumenti.ru. По словам знакомых семьи, экс-офицер Джоэл Кинсер ранее признавался, что однажды добровольно распрощается с жизнью. В прошлом чета проходила службу на базе США в Италии, но в последнее время находилась в провинции в качестве гражданских лиц.