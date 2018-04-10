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10 апреля 2018
09 апреля 2018
09:45  10 апреля 2018 0

Жерар Депардье споет песни Высоцкого по-русски

Депардье давно хотел исполнить песни ВысоцкогоФото: Инстаграм cityratings

Актер Жерар Депардье исполнит песни Владимира Высоцкого в честь 80-летия музыканта на французском и русском языках. Концерт к юбилею советского поэта пройдет в Москве в апреле.

По словам организаторов мероприятия, Депардье давно мечтал поработать с текстами Высоцкого. В 1970 годах актер согласился сыграть без гонорара в картине по сценарию Высоцкого «Венские каникулы». Смерть музыканта помешала этим планам, сообщает РИА «Новости».

Апрельский концерт в Москве станет кульминацией целого ряда юбилейных мероприятий и всероссийского гастрольного тура, посвященного 80-летию Владимира Высоцкого, передает агентство Nation News. Акция стартовала в ноябре 2017 года на полуострове Крым спектаклем «Дороги Высоцкого». Постановку увидят зрители в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде и Казани.

Павел Маркуш
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