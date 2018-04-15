08:23 15 апреля 2018 0

Продюсер обещает откликнувшимся показать спойлер своего шоу Фото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

Продюсер Максим Фадеев объявил в своем Instagram о начале финального отбора на шоу «Песни». По его словам, весь кастинг его одолевали сомнения.

«Сегодня финальный отбор @pesninatnt. На протяжении кастинга иногда было сложно сделать выбор. Не со всеми, конечно. Посещали мысли — что будет дальше, если я пропущу/не пропущу этого участника? Но сейчас, когда я уже знаю, кто в моей команде, уверен на 100% — все было правильно», — пишет Фадеев.

Обсудить кандидатов продюсер предлагает в его telegram-канале. «Пишите в комментарии, согласны ли вы с решениями? Обсудим у меня в ТГ! Пока еще есть возможность», — призывает он своих фанатов. К посту он прилагает также видео, в котором обещает «небольшой спойлер» о предстоящем шоу.

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