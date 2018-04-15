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15 апреля 2018
14 апреля 2018
08:23  15 апреля 2018 0

Фадеев не испугался блокировки Telegram. «Обсудим, пока есть возможность». ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Продюсер обещает откликнувшимся показать спойлер своего шоуФото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

Продюсер Максим Фадеев объявил в своем Instagram о начале финального отбора на шоу «Песни». По его словам, весь кастинг его одолевали сомнения.

«Сегодня финальный отбор @pesninatnt. На протяжении кастинга иногда было сложно сделать выбор. Не со всеми, конечно. Посещали мысли — что будет дальше, если я пропущу/не пропущу этого участника? Но сейчас, когда я уже знаю, кто в моей команде, уверен на 100% — все было правильно», — пишет Фадеев.

Обсудить кандидатов продюсер предлагает в его telegram-канале. «Пишите в комментарии, согласны ли вы с решениями? Обсудим у меня в ТГ! Пока еще есть возможность», — призывает он своих фанатов. К посту он прилагает также видео, в котором обещает «небольшой спойлер» о предстоящем шоу.

Ранее Роскомнадзор через суд добился блокировки в России мессенджера Telegram. Основанием стало то, что владелец программы Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи шифрования. В ответ Дуров пообещал, что уже в ближайшем обновлении будут активированы некие «встроенные механизмы» для обхода блокировки, напоминает агентство Nation News.

Виктор Жуков
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