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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:58  23 апреля 2018 0

Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., кошелек, деньги
Женщинам нужно меньше денег для счастья, чем мужчинамФото: Pixabay

Сотрудники исследовательского центра портала Superjob.ru выяснили, что среднестатистическому россиянину требуется 159 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Эта сумма на 14% меньше, чем в августе 2017 года. При этом бедными россияне называют тех, кто зарабатываем меньше 18 тысяч рублей в месяц, а богатыми — с заработком свыше 447 тысяч рублей.

Средний порог бедности в Москве и в Санкт-Петербурге согласно исследованию оказался выше, чем по стране — 22 тысячи рублей. В регионах — 18 тысяч рублей. Богатый москвич, согласно опросу, зарабатывает 566 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 511 тысяч рублей. Для счастья в столице России людям нужно 212 тысячи рублей, в городе на Неве — 166 тысяч рублей. Для остальных регионов, по мнению опрошенных — достаточно 150 тысяч рублей, а чтобы считаться богатым человеком — 425 тысяч рублей.

Мнения о бедности и богатстве у женщин и мужчин также разделились. Бедные, по мнению сильной половины человечества, получает меньше 19 тысяч рублей, по мнению женщин — менее 18 тысяч рублей. В среднем для счастья мужчинам требуется 184 тысяч рублей, а женщинам 136 тысяч рублей. Порог богатства для мужчин начинается с 462 тысяч рублей, для женщин 434 тысячи рублей в месяц. Отмечается, что в опросе портала приняли участие 2500 россиян. Исследование проводилось в течение апреля 2018 года.

Иван Шестак
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