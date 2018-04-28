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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:36  28 апреля 2018 0

Знаменитости рассказали, чего ждут от Года театра в России

Генеральный прогон балета
2019 год станет Годом театраФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Театральная общественность с энтузиазмом восприняла новость о том, что 2019 год будет объявлен Годом театра. Такое решение в субботу, 28 апреля, принял президент Владимир Путин.

Худрук Александринского театра Валерий Фокин считает, что следующий год сможет стать периодом долгожданных реформ. «Это очень важная вещь. Мы уже давно стоим перед театральной реформой. У нас огромное количество проблем в театральной сфере», — приводит его слова издание «Взгляд». Среди проблем он назвал большое количество «мертвых» театров, а множество артистов на бессрочных контрактах. «Нам нужно активно разбираться со всем этим. Год театра даст возможности театральным деятелям вместе с государством участвовать в этих организационно-творческих проблемах», — подчеркнул Фокин. Он также указал на необходимость отрегулировать законы, касающиеся театральной деятельности.

Решение Путина объявить 2019 год Годом театра также поддержал народный артист России, художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков. «Это именно стратегическое решение. В наше непростое и сверхнапряженное время, когда вокруг летают ракеты, провокации, санкции, наверное, не до развлечений? И тут 2019 год становится Годом театра! Для меня это знак признания значения русского театра для развития духа и культуры не только в России, но и во всем мире», — пояснил он. Машков добавил, что театр — это «наше национальное достояние».

С ним солидарна и директор театральной премии «Золотая Маска» Мария Ревякина. «Мы давно этого ждали, говорили об этом еще два года назад. Я очень надеюсь, что Год театра станет решающим и очень серьезным для всех нас, кто работает в театре, что будут внесены поправки в законодательство, с которым мы боремся все время», — цитирует ее заявление РИА «Новости».

Дарья Корчак
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