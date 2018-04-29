СМИ опубликовали видео экстренной посадки самолета S7, на котором летела группа Serebro

Ольги Серябкина назвала происходящее в самолете настоящим «адом»
В Интернете появилось видео, на котором запечатлено происходящее в салоне самолета авиакомпании S7, экстренно севшего в аэропорту Подгорицы из-за технических неполадок во время полета.
Видеозапись опубликована на Телеграм-канале Mash. На записи слышны плач и крики пассажиров, а также голос бортпроводницы, которая озвучивала технику безопасности — снять галстуки, закрыть столики, пристегнуть ремни и т. д.
О произошедшем общественность узнала благодаря солистке группы Serebro Ольге Серябкиной. Она написала на своей странице в Instagram, что на борту происходил настоящий «ад», пассажиры плакали и кричали, а стюардессы вели себя непрофессионально и только сеяли панику.