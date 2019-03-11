Курганская и Тюменская области готовы к весеннему паводку

Специалисты обеспечат бесперебойную подачу энергии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Филиалы энергетической компании СУЭНКО в Тюменской и Курганской областях начали подготовку к весеннему паводку. Подразделения разрабатывают резервные схемы электроснабжения, чтобы избежать аварий при подтоплениях, сообщает пресс-служба компании.

«Будут актуализированы маршруты аварийных осмотров оборудования с указанием мест заездов и разработаны временные схемы электроснабжения для резервирования ЛЭП, попавших в зону подтопления», — говорится в сообщении. Основная задача компании — подготовить сети Тюменской и Курганской областей к безаварийному пропуску вод, а персонал — к оперативному реагированию исходя из различных прогнозов.

В СУЭНКО создана центральная противопаводковая комиссия, а также отработано оперативное взаимодействие с подразделениями МЧС. Уже составлен перечень энергообъектов, где за последние три года были зафиксированы угрозы подтопления. За этими строениями энергетики будут вести особый контроль, как и за переходами воздушных линий проводов через реки. Сейчас филиалы проводят предпаводковый осмотр подстанций, линий электропередач и других электрических установок, расположенных в зоне возможного подтопления.