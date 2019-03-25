В Казахстане после переименования Астаны решили избавиться от русских названий городов

Заместитель председателя казахстанской демократической партии «Ак Жол» Казбек Иса предложил переименовать города Петропавловск, Павлодар и Семей. Согласно его предложению, эти города должны носить имена прославленных деятелей Казахстана.
«Петропавловск надо назвать именем хана Абылая [обещал поддержку Емельяну Пугачеву — прим. ред.], Павлодар — именем Кенесары [возглавил движение за независимость казахов от Российской империи — прим. ред.], а Семей (Семипалатинск — прим. ред.) — именем Алихана Букейханова [считается первым премьер-министром Казахстана]», — приводит Life.ru предложение Исы, озвученное во время заседания общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050». Политик также добавил, что данная инициатива будет обсуждаться на заседании фракции партии.
Город Петропавловск был основан в 1752 году во времена царствования Елизаветы Петровны в целях укрепления южных рубежей Российской империи. Павлодар также был создан как сторожевое укрепление Иртышской линии в 1720 году.
Ранее столица Казахстана Астана была переименована в город Нур-Султан. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, напоминает «Национальная служба новостей».