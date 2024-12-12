Раскрыта причина экстренной госпитализации актера Сергея Белоголовцева

Актер Сергей Белоголовцев перенес операцию по удалению аппендицита
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Белоголовцев перенес операцию по удалению аппендицита
Белоголовцев перенес операцию по удалению аппендицита Фото:

Известный актер Сергей Белоголовцев перенес операцию по удалению аппендицита. По словам его представителя Екатерины, операция прошла успешно и здоровью артиста ничто не угрожает. В настоящий момент Белоголовцев готовится к выписке из больницы.

«В больнице, аппендицит, прооперировали, самочувствие хорошее, врачи довольны, в субботу планируется выписка», — заявила Екатерина РБК. Сейчас состояние актера стабилизировалось после хирургического вмешательства.

Острое воспаление у актера нашли во время планового обследования в клинике. 14 декабря Белоголовцева должны выписать. На данный момент актер чувствует себя хорошо.

Сергей Белоголовцев известен своей работой в кино и телевидении. Он получил широкую известность благодаря ролям в популярных сериалах, таких как «33 квадратных метра», «Ералаш», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «Воронины».

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Известный актер Сергей Белоголовцев перенес операцию по удалению аппендицита. По словам его представителя Екатерины, операция прошла успешно и здоровью артиста ничто не угрожает. В настоящий момент Белоголовцев готовится к выписке из больницы. «В больнице, аппендицит, прооперировали, самочувствие хорошее, врачи довольны, в субботу планируется выписка», — заявила Екатерина РБК. Сейчас состояние актера стабилизировалось после хирургического вмешательства. Острое воспаление у актера нашли во время планового обследования в клинике. 14 декабря Белоголовцева должны выписать. На данный момент актер чувствует себя хорошо. Сергей Белоголовцев известен своей работой в кино и телевидении. Он получил широкую известность благодаря ролям в популярных сериалах, таких как «33 квадратных метра», «Ералаш», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «Воронины».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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