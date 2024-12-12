Раскрыта причина экстренной госпитализации актера Сергея Белоголовцева

Известный актер Сергей Белоголовцев перенес операцию по удалению аппендицита. По словам его представителя Екатерины, операция прошла успешно и здоровью артиста ничто не угрожает. В настоящий момент Белоголовцев готовится к выписке из больницы.
«В больнице, аппендицит, прооперировали, самочувствие хорошее, врачи довольны, в субботу планируется выписка», — заявила Екатерина РБК. Сейчас состояние актера стабилизировалось после хирургического вмешательства.
Острое воспаление у актера нашли во время планового обследования в клинике. 14 декабря Белоголовцева должны выписать. На данный момент актер чувствует себя хорошо.
Сергей Белоголовцев известен своей работой в кино и телевидении. Он получил широкую известность благодаря ролям в популярных сериалах, таких как «33 квадратных метра», «Ералаш», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «Воронины».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.