Объявленный убитым в Сирии полковник спецназа наградил своих бойцов

Командир отдельной бригады спецназа ЦВО, полковник Альберт Омаров, объявленный Киевом «убитым в Сирии», появился на вручении наград бойцам своей команды в Тольятти. Он наградил военных вместе с главой комитета Государственной думы по обороне Владимиром Шамановым.
Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук объявил офицера Омарова убитым в Сирии в феврале 2019 года, передает агентство Nation News. Однако полковник появился 26 марта на торжественном мероприятии в честь 75-летия бригады в Тольятти. В награждении также приняли участие представители Генштаба России, правительства Самарской области, ветераны вооруенных сил и спецназа, общественные деятели, а также военнослужащие бригады и их семьи.