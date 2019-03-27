Объявленный убитым в Сирии полковник спецназа наградил своих бойцов

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 13:46
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Тактико-специальное учение
Офицер был объявлен убитым в феврале 2019 годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Война в Сирии

Командир отдельной бригады спецназа ЦВО, полковник Альберт Омаров, объявленный Киевом «убитым в Сирии», появился на вручении наград бойцам своей команды в Тольятти. Он наградил военных вместе с главой комитета Государственной думы по обороне Владимиром Шамановым.

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук объявил офицера Омарова убитым в Сирии в феврале 2019 года, передает агентство Nation News. Однако полковник появился 26 марта на торжественном мероприятии в честь 75-летия бригады в Тольятти. В награждении также приняли участие представители Генштаба России, правительства Самарской области, ветераны вооруенных сил и спецназа, общественные деятели, а также военнослужащие бригады и их семьи.

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