03 апреля 2019

Данные миллионов пользователей Facebook утекли в открытый доступ

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 08:03
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Соцсеть обвинили в ленности и неоправданном рискеФото: Анна Майорова © URA.RU

Персональные данные пользователей Facebook оказались в открытом доступе других платформ и в облаке Amazon. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на компанию UpGuard, занимающуюся кибербезопасностью.

Выяснилось, что мексиканская медиа-компания Cultura Colectiva открыто хранила на сайте 540 миллионов записей пользователей Facebook, в том числе их идентификационные номера, названия учетных записей и комментарии. В базе данных уже не существующего приложения At the pool перечислялись имена, пароли и адреса электронной почты 22 тысяч человек. Большие объемы данных пользователей Facebook обнаружились и на облачных серверах Amazon.

Эксперты по кибербезопасности обвинили в этом «ленивых» администраторов соцсети. «Общественность еще не осознает, что эти высокоуровневые системные администраторы и разработчики, люди, которые являются хранителями этих данных, они либо рискованные, либо ленивые, либо обрезают углы», — отметил в интервью Bloomberg директор отдела исследований киберрисков UpGuard Крис Викери.

Ранее Facebook уличили в предоставлении возможности чтения личных сообщений пользователей компаниям Netflix и Spotify, напоминает информагентство Nation News. Затем произошел скандал, связанный с утечкой данных 50 миллионов пользователей Facebook в компанию Cambridge Analytica, добавляет телеканал 360

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