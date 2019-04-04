Данные миллионов пользователей Facebook утекли в открытый доступ

Соцсеть обвинили в ленности и неоправданном риске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Персональные данные пользователей Facebook оказались в открытом доступе других платформ и в облаке Amazon. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на компанию UpGuard, занимающуюся кибербезопасностью.

Выяснилось, что мексиканская медиа-компания Cultura Colectiva открыто хранила на сайте 540 миллионов записей пользователей Facebook, в том числе их идентификационные номера, названия учетных записей и комментарии. В базе данных уже не существующего приложения At the pool перечислялись имена, пароли и адреса электронной почты 22 тысяч человек. Большие объемы данных пользователей Facebook обнаружились и на облачных серверах Amazon.

Эксперты по кибербезопасности обвинили в этом «ленивых» администраторов соцсети. «Общественность еще не осознает, что эти высокоуровневые системные администраторы и разработчики, люди, которые являются хранителями этих данных, они либо рискованные, либо ленивые, либо обрезают углы», — отметил в интервью Bloomberg директор отдела исследований киберрисков UpGuard Крис Викери.

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