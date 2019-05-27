Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить. Свое мнение он высказал в эфире программы «Место встречи» на телеканале «НТВ».
«Считаю, что таковые заслуживают смерти», — сказал Стерлигов во время обсуждения поведения школьников на скандальном выпускном. «Никакого ограничения по возрасту для наказания за (извращенные половые отношения мужчин — прим.ред.) нет», — пояснил он. На замечания ведущего, что подростки «просто повторяют картинку клипов в YouTube», Стерлигов заявил: «Конечно, вот поэтому они и заслуживают смерти».
Правда, затем православный бизнесмен заметил, что «никто не будет казнить этих людей». Он объяснил это тем, что «у нас безбожная страна, пропагандирующая мерзости». Вслед за этим он предложил спецслужбам «повсеместно отключить электричество, устроить ЛЭПоповал», чтобы «спасти человечество».
Ранее во Владивостоке выпускники зажгли дымовые шашки и устроили танцы в масках на крыльце школы. В соцсетях это назвали БДСМ-флешмобом. Опрошенные «URA.RU» эксперты заявили о необходимости реформы образования в стране.
Считающий себя православным христианином 52-летний Герман Стерлигов — первый официальный российский миллионер, соучредитель товарной биржи «Алиса». Сейчас он владеет сетью продуктовых магазинов, куда запрещен вход представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, напоминает «Национальная служба новостей».