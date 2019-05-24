Никто из педагогов не ожидал, что выпускники устроят БДСМ-выступление Фото: «ВКонтакте», группа «Экипажи ДПС»

Десятки учащихся школы во Владивостоке приняли участие в мероприятии, которое в соцсетях уже прозвали БДСМ-флешмобом. В настоящее время со школьниками работают педагоги, которые пытаются понять, что стало причиной выходки.

На фото и видео с «БДСМ-флешмобом» группа молодых людей в масках зайчиков и характерных наклейках на теле из черной изоленты и девушка в полицейской форме танцуют на крыльце школы, жгут разноцветные дымовые шашки, а потом перемещаются в актовый зал, где продолжают веселье.

По словам директора школы Галины Пугиной, таким образом один из выпускных классов фактически сорвал выступление параллельного класса. «Школьники выстроились возле крыльца и ждали выступление ребят из 11-го „А“, которые уже очень давно готовили свой номер, — приводит слова директора школы портал VL.ru. — Школьники, про которых все сейчас говорят, — из 11-го „Б“. Это было неожиданно, продолжалось две минуты, и никто просто не успел их остановить».

Руководитель пояснила, что учащиеся из 11 «Б» постоянно стремятся показать, что они уже взрослые, из-за чего классному руководителю специально было указано на необходимость следить за подростками. По словам Пугиной, дети пришли в школу с утра одетые как подобает, а уже потом где-то успели переодеться.