03 августа 2019

Instagram и WhatsApp меняют имя ради имиджа американской соцсети

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Открытая лицензия от 22.07.2016 Viber, соцсети, facebook, skype, гаджеты, viber, vtcctylth, whatsapp, telegram, twitter, мессенджеры, мобильные приложения
Популярные мессенджеры сменят названиеФото: Álvaro Ibáñez /Flickr.com

Американская соцсеть Facebook планирует переименовать принадлежащие ей Instagram и WhatsApp. Как заявили в компании, решение связано с падением репутации сервисов на фоне скандала из-за серии утечек данных.

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», рассказал пресс-секретарь Facebook Берти Томсон, уточнив, что ребрендинг позволит указать на принадлежность приложений к компании. Как пишет РИА «Новости», обновленные названия будут отражены в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp.

В марте Facebook оказался в центре скандала в связи с передачей личных данных о 87 миллионах пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.

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