Под Красноярском прогремел взрыв на военных складах Скрин с видео

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Сегодня 5 августа, понедельник. Главные новости к этому часу:

В Ачинском районе Красноярского края прогремели взрывы на военных складах.ЧП случилось из-за возгорания хранилища пороховых зарядов. Местные жители рассказали, что сейчас творится в городе. Тем временем, экспертов взрыв насторожил, и они требуют направить на склад контрразведку.

Экономический кризис, предсказанный министром Орешкиным, может наступить в России уже в ближайшие месяцы. Но «взрыва» в экономике можно избежать, говорят специалисты.

В квартире одного из виновников смертельного ДТП в Екатеринбурге нашли бутылки с алкоголем и кучу таблеток. Журналисты «URA.RU» съездили в жилье молодого человека и узнали подробности. А для водителя, устроившего аварию, уже определили максимальный срок наказания.

Профессия учителя сегодня не считается престижной. Педагоги «сводят концы с концами» и терпят постоянные оскорбления. Рассказываем, почему школьников обучают «неудачники» и как можно изменить ситуацию

Погодные аномалии в России приводят к пожарам, потопам и большому количеству смертей. Выводы ученых неутешительны — людям придется привыкнуть к ударам стихии, а холодное лето и теплая зима теперь будут всегда.

Московский священник заявил на телеканале «Спас», что ездил в Англию и общался с умершим 137 лет назад Чарльзом Дарвином. Представитель церкви говорит, якобы ученый ответил ему из-под земли и раскаялся в создании теории эволюции.