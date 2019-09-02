В Москве ответили Польше на обвинение в отсутствии выплат от Германии

В Совфеде считают, что Польша уже получила от Германии все, что можно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявления Польши о том, что из-за России государство недополучило послевоенные репарации от Германии, абсурдны. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, даже отвечать на это не надо, потому что абсурдность этих заявлений очевидна всем. Мне кажется, поляки уже не знают, на ком бы еще заработать», — приводит его слова «Национальная служба новостей». Джабаров отметил, что с таким же успехом Москва сегодня могла бы потребовать у Франции компенсацию за вторжение Наполеона в Россию.

Также Джабаров считает, что Польша «лихорадочно» ищет способы получения денег. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам заявил, что полякам «должно быть стыдно», ведь они получили от Германии уже все, что можно.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в свою очередь уверен, что Польша «является рупором всей русофобской политики Европы и США». Учитывая это, польские политики «считают своим долгом отметиться», передает RT слова Володацкого.

Польша получала репарации из доли СССР, которая поступала из Германии. Взимание выплат прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики в 1954 году. Однако министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Россия виновата в прекращении послевоенных выплат от Германии.