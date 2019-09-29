Военный эксперт не разделил восхищения китайских СМИ российскими ракетами

«Главное оружие России» оказалось устаревшим Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит», которые поразили китайских журналистов, являются устаревшими. Таким мнением с «URA.RU» поделился независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.

«Такие ракеты действительно имеются на вооружении у России. Ими вооружены атомные подводные лодки проекта 949А, самая известная лодка этой серии — трагически погибший «Курск», и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Однако теперь эти ракеты, да и их носители являются устаревшими, хотя пока еще и не совсем бесполезными. По этой причине тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», проходящий модернизацию, перевооружают более современные ракетами. Затем то же самое ожидает и «Петра», — заявил Хлопотов.

Эксперт пояснил, что раньше «Гранитами» были вооружены все атомные крейсеры по типу «Петра». «Эта ракета предназначалась для уничтожения американских авианосцев. Она конструктивно была заточена исключительно на эту узкую задачу. Но был вариант и с ядерной боеголовкой для стрельбы по площадным береговым целям. Например, можно было стереть с лица земли Манхэттен», — заключил Хлопотов.

Ранее «URA.RU» писало, что в Китае рассказали о главном оружии России против авианосцев США. По их мнению, российские ракеты «Гранит» способны бороться с американскими авианосными группировками, сообщает телеканал 360.