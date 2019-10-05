Россиян могут обязать сдавать лишнюю еду в спецпункты

Россиян могут обязать не выбрасывать лишнюю пищу, а сдавать ее в специальные пункты. С таким предложением к Госдуме выступит партия «Коммунисты России».
«Мы предлагаем рассмотреть законодательный запрет выкидывать гражданами еду, которая не просрочена, пригодна к употреблению, соответствующего качества», — заявил РИА «Новости» председатель партии Максим Сурайкин. В качестве примера он привел хлеб, который еще в хорошем состоянии люди часто выкидывают.
Сурайкин отмечает, что россияне должны сдавать пищу в специально созданные для этого пункты. Оттуда еда будет направляться в детдома, а также на нужды нуждающихся и малоимущих, уточнил глава «Коммунистов России».
Представитель партии также уточнил, что инициатива будет направлена в Госдуму для анализа. По мнению Сурайкина, обеспечением новой функции могли бы заняться социальные службы.
Ранее социологи назвали стоимость выбрасываемой еды в России. Так, на свалку ежегодно попадают 17 миллионов тонн продуктов, которые оцениваются более чем в 1,6 триллиона рублей, уточняет «Ридус».