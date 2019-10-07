По мнению Александра Лукашенко, в применении ремня может быть польза для детей Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что придерживается строгих взглядов по воспитанию детей. По его словам, он иногда позволял себе бить старшего сына ремнем.

«Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте белорусского президента. Лукашенко отметил, что его старший сын Виктор нередко получал ремня, а средний, видя наказание вел себя лучше. При этом младшего сына президент Белоруссии вообще никогда не наказывал, пишет « Царьград ». «Он этого не заслуживал», — отметил Лукашенко. По словам президента, Белоруссия будет выстраивать свою жизнь и воспитывать своих детей, исходя из традиций и славянского уклада, а не навязанных с Запада методик.

Ранее глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что физические наказания мальчиков возможны в исключительных случаях и всего несколько раз в жизни, уточняет деловая газета «ВЗГЛЯД».

Также «URA.RU» сообщало о том, что известный продюсер и светская львица Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ранее публично призналась в том, что жестоко наказывает их пятилетнего сына. В таких методах воспитания она не видит ничего предосудительного. По признанию самой Рудковской, она довольно часто закрывает маленького Сашу, которого она называет Гном Гномычем, в темной комнате и бьет мальчика ремнем. При этом продюсер уточняет, что ремень «тоненький». Помимо этого, мама лишает Гном Гномыча игрушек.