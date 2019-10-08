Самый точный аналитик рассказал, что будет с рублем до конца года

До конца 2019 года на фоне растущего доллара рубль потеряет практически все достижения прошедших месяцев. Такое мнение высказал аналитик банка Польши Bank Polski Ярослав Касатый, чьи прогнозы за минувшие два квартала оказались самыми точными.
Главная причина такой динамики рубля, по мнению Касатого, кроется в кредитно-денежной политике федеральной резервной системы США. Эксперт ожидает, что ведомство будет менее агрессивно, чем ожидалось, снижать ключевую ставку.
«Я ожидаю, что ФРС продолжит разочаровывать рынок денежной политикой. Это сыграет на руку доллару до конца 2019 года», — приводит слова аналитика Bloomberg. Так, по прогнозу эксперта, доллар должен вырасти до 69 рублей, что и обернется падением рубля на 6%.
При этом уточняется, что в текущем году рубль по отношению к доллару растет лучше других валют — с начала текущего года он прибавил 7,4%. Сейчас стоимость доллара составляет 66,41 рубля.