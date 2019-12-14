Россиянам запретили покупать иностранную элитную еду в интернете

Ряд заблокированных в РФ порталов продавал в интернете испанский хамон Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России заблокировали сразу несколько интернет-ресурсов, которые продавали гражданам страны санкционные продукты из европейских стран. Соответствующее решение принял Роскомнадзор.

«Роскомнадзор заблокировал сайты: — „Вино и хамон“, который продает продукты мясной лавки на Мясницкой, в Москве, а также доставляет продукты по России; — „Всё про Испанию“; — „Хамон 24“; — „Финская молочка“; — „Spanish Food“; — „Финка СПб“. Они все продавали иностранную еду», — пишет в своем telegram-канале блогер и общественник Кирилл Шулика, который ссылается на официальный реестр заблокированных в России интернет-сайтов.

Проект «Роскомсвобода» уточняет, что на блокировку ресурса «Вино и хамон» претендовали сразу три ведомства: Росалкогольрегулирование, а также прокуратуры Кемерово и Санкт-Петербурга. В итоге были удовлетворены требованиях всех этих инстанций. «На сайте «Хамон 24» была заблокирована страница с сыром Бри, а заодно — страница с сырами на сайте, продающем молочные продукты из Финляндии — «Финская молочка». Также за сыр досталось сайту «Spanish Food». Не была обойдена вниманием и рыба вместе с икрой из Финляндии. Соответствующую страницу РКН заблокировал на сайте «Финка СПб», — уточняют активисты проекта.

Дозвониться до пресс-службы Роскомнадзора корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Сейчас в РФ действует запрет на ввоз и продажу еды из стран, которые ввели против страны экономические санкции. Как известно, в aвгусте 2014 годa Россия зaпретилa ввоз некоторых товаров из СШA, стран Евросоюза, Кaнaды, Aвстрaлии и Норвегии. Под санкциями оказались мясо и мясные изделия, рыбa и морепродукты, овощи, фрукты, молочнaя продукция, уточняет агентство Nation News. Ограничительные меры будут действовать до конца 2020 года. По данным экспертов, российские потребители ежегодно теряют 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, которыми был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов.