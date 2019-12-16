Россиянам рассказали, какие льготы они получат в банках в 2020 году

Россияне смогут получить льготный кредит на ремонт жилого дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С начала 2020 год банки в России начнут предоставлять больше льгот по кредитам. Власти обещают, что часть граждан сможет получить займы по сниженной ставке.

Так, жители сел могут взять кредит по ставке от одного до пяти процентов годовых. «Кредит выдается на ремонт жилых домов, а также на покупку и монтаж оборудования, которое используется для обустройства централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения», — цитирует ведущего юриста Европейской юридической службы Оксану Красовскую Life . Сумма льготного кредита — 250—300 тысяч рублей, в зависимости от региона.

Молодые семьи на Дальнем Востоке смогут также получить ипотеку под 2%. Соответствующее постановление было подписано в начале декабря премьер-министром Дмитрием Медведевым. Некоторые банки готовы предоставить льготные кредиты семьям с детьми и в других регионах.

Также льготы будут предоставлены и малому бизнесу. Минэкономразвития занимается разработкой мер поддержки предпринимателей. Предполагается, что владельцы малого бизнеса могут получать кредит на сумму до 10 млн рублей при льготной ставке 9,5%.

Ранее эксперты заявили, что к Новому году средняя ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 9%. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также не исключила, что в течение нескольких лет ставка по ипотеке может снизиться до 7-8%.