Бывший начальник управления по борьбе с международным терроризмом Юрий Сапунов, который находится сейчас на месте стрельбы в здании ФСБ на Большой Лубянке, прокомментировал произошедшее.
«Операция закончилась. Все нормально. Негодяи ликвидированы, идет следствие. Возбуждено уголовное дело. Система мер сработала. Негодяи, вероятнее всего, хотели испортить праздник», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова офицера.
В среду вечером у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. По предварительным данным, нападавший нейтрализован, ранения получили пять человек, один сотрудник спецслужбы погиб. Изначально СМИ сообщали, что злоумышленников было несколько, но позже стало известно, что стрелок действовал в одиночку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
Вечером 19 декабря, в Кремлевском дворце прошел торжественный вечер по случаю Дня работника органов безопасности, отмечаемого в России 20 декабря.