Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил тройку регионов, в которых больше всего вкладываются в проблемные объекты незавершенного строительства (ОНС). Об этом сообщается на сайте Счетной палаты РФ.
Согласно данным исследования, доля вложений в проблемные ОНС в общем объеме вложений в строительство на Ямале составляет 84,1%. В Амурской области объем вложений в долгострой составляет 78,5%, в Волгоградской области он равен 68,5%.
Меньше всего средств на строительство проблемных объектов выделяется в Еврейской автономной республике (2,1%), Карачаево-Черкесии и Пензенской области — 2,3% и 2,5% соответственно. При этом больше всего проблемных ОНС в Башкортостане — 43% от всего объема строящийся объектов, в Дагестане (39,3%) и Тверской области (27,2%).
Получить оперативный комментарий корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе правительства Ямала не удалось. Там взяли время для подготовки ответа по теме.
На сегодняшний день в России, по данным Счетной палаты, существует 71,3 тысячи объектов незавершенного строительства, которые финансируются из бюджета. Среди них есть не только недвижимость, строительство которой идет в плановом режиме, но и «замороженные» объекты, а также долгострой. Среди ОНС много школ, университетских корпусов, поликлиник, а также дорог, теплотрасс, спорткомплексов, стадионов и других объектов.