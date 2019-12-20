Счетная палата изучила главные долгострои России. Ямал отличился

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Долгострой Артура Никитина на улице Васенко. Челябинск, долгострой на васенко, стройка никитина
По данным счетной палаты, на долгострой в ЯНАО тратятся больше, чем на плановое строительствоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил тройку регионов, в которых больше всего вкладываются в проблемные объекты незавершенного строительства (ОНС). Об этом сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Согласно данным исследования, доля вложений в проблемные ОНС в общем объеме вложений в строительство на Ямале составляет 84,1%. В Амурской области объем вложений в долгострой составляет 78,5%, в Волгоградской области он равен 68,5%.

Меньше всего средств на строительство проблемных объектов выделяется в Еврейской автономной республике (2,1%), Карачаево-Черкесии и Пензенской области — 2,3% и 2,5% соответственно. При этом больше всего проблемных ОНС в Башкортостане — 43% от всего объема строящийся объектов, в Дагестане (39,3%) и Тверской области (27,2%).

Получить оперативный комментарий корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе правительства Ямала не удалось. Там взяли время для подготовки ответа по теме.

На сегодняшний день в России, по данным Счетной палаты, существует 71,3 тысячи объектов незавершенного строительства, которые финансируются из бюджета. Среди них есть не только недвижимость, строительство которой идет в плановом режиме, но и «замороженные» объекты, а также долгострой. Среди ОНС много школ, университетских корпусов, поликлиник, а также дорог, теплотрасс, спорткомплексов, стадионов и других объектов.

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